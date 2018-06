Sanitat anuncia que eliminarà el copagament de medicaments dels pensionistes

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, va assegurar que el Govern eliminarà el copagament de medicaments dels pensionistes i tornarà «tots i cadascun» dels drets sanitaris «arrabassats» amb l'aprovació del Reial Decret 16/2012 per part de l'Executiu de Mariano Rajoy. En una entrevista a La Sexta, Montón no va voler detallar quan s'eliminarà el copagament dels medicaments en funció de la renda de cada ciutadà, si bé va recordar que a l'últim Consell de Ministres es va acordar l'elaboració d'un full de ruta per recuperar la universalitat en el Sistema Nacional de Salut (SNS).

«El compromís és tornar a recuperar tots i cadascun dels drets arrabassats i el copagament és un d'ells. La nostra primera prioritat era tornar l'assistència sanitària universal i després cal anar pas a pas recuperant cada un dels drets arrabassats», va insistir Montón. Per a això, la ministra va assegurar que espera comptar amb el major consens possible, per al que es va comprometre a parlar amb tots els actors socials. Precisament, la setmana que ve es reunirà amb les autonomies en un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per tornar l'assistència sanitària als immigrants irregulars.