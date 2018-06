Tres dels quatre diputats de Podem a La Rioja es rebel·len

Tres dels quatre diputats que té Podem al Parlament de La Rioja van anunciar que deixen de reconèixer l'actual direcció autonòmica del partit i que exigeixen les destitucions del secretari general, Kiko Garrido, i del seu número dos, Miguel Reinares. Així mateix, han obert un expedient d'expulsió a la quarta diputada per apartar-la del grup parlamentari.

Aquesta rebel·lió contra la direcció de La Rioja de Podem està sent protagonitzada per la portaveu del grup parlamentari, Ana Carmen Sáinz, i els diputats Germán Cantabrana i Juan Calvo, que han decidit «deixar de reconèixer» el Consell Ciutadà de La Rioja i deixar d'acatar les seves decisions per «dependre de les secretaries estatals». La seva justificació és que han patit «campanyes de desprestigi», «denúncies falses» i intents de «fer callar» el seu treball al Parlament per desavinences amb la direcció.

Fonts de la direcció de Podem de La Rioja rebutgen de ple totes aquestes acusacions. A més, neguen que Reinares estigui sent investigat per la UDEF després d'haver contactat amb la Policia Nacional.