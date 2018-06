Confirmen que Marine Le Pen haurà de tornar 300.000 € a l'Eurocambra

El Tribunal General de la Unió Europea (TUE) va confirmar la decisió del Parlament Europeu d'exigir a la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, la devolució d'uns 300.000 euros destinats a la contractació d'una assistent per no haver demostrat que aquesta ajudant hagi treballat realment a l'Eurocambra. El cas es remunta al mes de desembre de 2016, quan l'Eurocambra va estimar que entre 2010 i 2016 s'havia abonat indegudament un import de 298.497,87 euros en concepte de despeses d'assistència parlamentària en favor de Le Pen i que aquesta havia de retornar aquesta xifra.

La suma corresponia als pagaments que el Parlament Europeu havia efectuat per una col·laboradora contractada com a assistent per la líder del Front Nacional, però l'Eurocambra va acusar Le Pen de no haver aportat proves que aquesta assistent local hagués desenvolupat una activitat vinculada de manera «efectiva, directa i exclusiva» al seu mandat parlamentari.

A la sentència, el tribunal amb seu a Luxemburg ha desestimat totes les al·legacions exposades en el recurs presentat per Le Pen i ha confirmat la decisió que va prendre el Parlament Europeu. Més concretament, el tribunal ha apuntat que Le Pen no ha presentat cap prova que demostri que va rebre assistència directa de la seva assistent als locals del Parlament Europeu, ja que «la simple presència d'aquesta última en aquests locals no constitueix una prova suficient».