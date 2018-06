De La Moncloa a Santa Pola

Mariano Rajoy, expresident del Govern i encara màxim responsable del Partit Popular, va arribar ahir a la localitat alacantina de Santa Pola amb la intenció de tornar a ocupar el lloc de registrador de la propietat, plaça que va obtenir a la inèdita edat de 24 anys, abans de llançar-se a la política. «He vingut a Santa Pola per quedar-me», va dir al seu amic Francisco Gaspar Riquelme, que ha ocupat el seu lloc de forma interina durant els últims 28 anys i amb qui va anar a dinar a un conegut restaurant a Santa Pola per posar-se al dia sobretot pel que fa al funcionament del Registre.

El seu aterratge a Santa Pola va ser explicat primer a les xarxes socials, ja que durant el trajecte des de la seu del Registre de la Propietat fins al restaurant on va dinar va ser fotografiat per nombrosos veïns amb els seus mòbils, que no s'acabaven de creure que Mariano Rajoy estigués caminant, amb vestit i corbata, com si res pels voltants del passeig Adolfo Suárez. Francisco Riquelme el va acompanyar en tot moment (a més de l'escorta oficial) i fins i tot el va acomiadar a la seva sortida del Registre abans que l'exmandatari es dirigís a descansar a un conegut hotel d'Alacant.

Riquelme va confirmar als mitjans el que Rajoy ja havia dit a alguns dels periodistes que l'esperaven a la porta del restaurant, és a dir, que s'havia incorporat ahir a la seva plaça. «A partir d'avui (per ahir) és el nou titular» del lloc, va declarar el seu homòleg, qui assegurava que havia pres possessió d'acord amb la llei.

«Normal, sempre ha estat una persona molt normal», manifestava per descriure el tracte amb l'exdirigent durant les primeres hores de la tarda, per afegir, arran de les preguntes dels periodistes sobre si havien intercanviat impressions sobre les candidatures de Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal, entre d'altres, per fer-se amb les regnes del PP, que no havien tractat aquest tipus de qüestions. «Jo de política amb els amics no en parlo», va afegir.

Mariano Rajoy va aprofitar la jornada al Registre de la Propietat per conèixer el personal laboral, set treballadors en concret, amb els quals es va mostrar molt amable en la seva presentació i als quals va instar a treballar conjuntament dins de la normalitat que sigui possible tenint en compte qui és el seu nou cap.

Rajoy es va anotar el seu nou horari de treball: de nou del matí a cinc de la tarda, com a mínim de cara al públic. Això va passar després que es procedís al cessament del registrador que estava substituint-lo i a la consegüent presa de possessió del titular del lloc, o sigui Rajoy.

«Es posarà al dia perquè és una persona intel·ligent», assegurava Riquelme, que va aclarir que l'expresident de l'Executiu haurà de residir a la zona, sense aclarir si serà a Santa Pola, Alacant, o alguna altra localitat.

Fonts coneixedores de la presència de Rajoy a Alacant van informar que el polític del PP havia arribat dilluns a la ciutat en un AVE poc abans del migdia i que seguirà a la província fins avui a la tarda. La seva presència no havia transcendit entre els membres de la cúpula del PP fins que la van donar a conèixer els mitjans de comunicació.

Rajoy va presentar el passat divendres 15 de juny la seva renúncia com a diputat a la cambra baixa i va anunciar que sol·licitaria el seu reingrés en el Cos de Registradors de la Propietat, tenint el seu lloc a Santa Pola.