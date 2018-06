El Pentàgon anuncia la suspensió de maniobres militars amb Corea del Sud

El Departament de Defensa dels Estats Units va anunciar la suspensió de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud previstes per al mes d'agost a la península de Corea. «Després del compromís del president Trump i amb el vistiplau de la nostra aliada Corea del Sud, el Departament de Defensa dels Estats Units ha suspès el seu exercici militar 'Guardià de la Llibertat del poble Ulchi', previst per a l'agost», va explicar la portaveu del Pentàgon, Dana White.

White va afegir que encara no s'han pres les decisions pertinents sobre la resta de maniobres i va afirmar que les parts es troben enllestint tots els detalls. El secretari de Defensa, Jim Mattis, el secretari d'Estat, Mike Pompeo, i l'assessor de Seguretat Nacional, John Bolton, es reuniran aquesta setmana al Pentàgon per tractar l'assumpte. Segons White, la resta d'exercicis militars dels Estats Units al Pacífic es desenvoluparan amb normalitat.

Per altra banda, el president de la Xina, Xi Jinping, va admetre en una nova reunió amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, els «positius» resultats sorgits de la trobada mantinguda per aquest darrer amb el president dels Estats Units per aconseguir la desnuclearització de la península coreana i un tractat de pau definitiu.

Es tracta de la tercera reunió entre Kim i Xi i va estar marcada, igual que les anteriors, pel secretisme. El dirigent nord-coreà romandrà a la Xina fins avui, encara que la seva agenda no està del tot clara.