Rajoy comença la seva nova vida laboral a Santa Pola

L'expresident del Govern Mariano Rajoy ha començat aquest dimecres la seva nova vida laboral, després de la seva extensa etapa política, a Santa Pola (Alacant), on s'ha reincorporat a la seva plaça de registrador de la propietat. Encara que l'exdirigent popular ha apel·lat a la normalitat i ha assegurat arribar sense nervis, la seva entrada a les instal·lacions del Registre s'ha produït entre gran expectació mediàtica i amb la presència de desenes de veïns.

Sobre les 09.45 hores accedia Mariano Rajoy al seu lloc de treball, on l'esperaven periodistes i altres ciutadans que l'han rebut entre aplaudiments i crits de "president, president". Molts d'ells estaven abocats als balcons propers i han fet fotos i vídeos al ja expolític amb els seus telèfons mòbils.

Quan li han preguntat si estava nerviós per la seva tornada, Rajoy ha contestat que no i ha recordat que ha treballat "moltes vegades" en la seva vida. "No estic nerviós, però són molts anys fora i molts els que he dedicat a la vida política i ara a la meva professió", ha asseverat.

Sobre els quantiosos informadors que esperaven la seva incorporació a la feina, Rajoy --que es mostrat somrient i afable-- ha comentat que estava convençut que ells creuen que és un notícia. "I per això estan vostès aquí, però no tinc moltes més coses a dir de les que he dit en les últimes dates. Jo m'he retirat de la política, no hi ha molt més a dir", ha insistit.

L'expresident del Govern Mariano Rajoy va estar ja ahir a Santa Pola per prendre possessió del seu lloc a la plaça de registrador de la propietat en el municipi. Allà va menjar en un restaurant abans d'entrar a les instal·lacions del Registre. Un cop allà, Francisco Gaspar Riquelme, que ha ocupat la plaça de forma interina durant 28 anys, li va presentar als integrants de la plantilla.

Avui, l'excap de l'Executiu espanyol se li ha plantejat també si es traslladarà fins a la població alacantina seva família, cosa que, segons ha dit, encara no sap. De moment, s'allotja en un hotel alacantí i a primeríssima hora d'aquest matí ha estat vist quan ha sortit una estona a caminar.