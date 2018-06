Sáenz de Santamaría i Cospedal anuncien que optaran a succeir Mariano Rajoy

L'enfrontament polític i personal que Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal han mantingut durant anys es convertirà ara en una competició directa per la successió de Mariano Rajoy. Les dues van anunciar ahir la seva intenció de presentar-se com a candidates a la presidència del PP al Congrés Extraordinari dels dies 20 i 21 de juliol. I totes dues van fer referència a les mateixes motivacions, el bé del PP i d'Espanya. Santamaría ho va avançar a través de Twitter i després va atendre els mitjans de comunicació a la porta del Congrés dels Diputats i Cospedal ho va fer públic davant els seus companys de partit a la reunió de la Junta Directiva del PP de Castella-la Manxa, l'organització de la qual és presidenta. Els seus discursos van ser força similars.

Sáenz de Santamaría va assegurar que presenta la seva candidatura per liderar el PP amb un projecte «obert» i que ho fa amb «energia, entrega i determinació» en un moment «molt important per al Partit Popular i per a Espanya». «Soc una militant més i em presento per oferir el que crec que volen molts militants: unitat, responsabilitat i integritat. I ho faig amb tota humilitat i amb tota generositat», va explicar l'exvicepresidenta.

A més, Sáenz de Santamaría va destacar que es presenta perquè creu que Espanya «necessita un PP unit i fort». «Ens vam presentar amb l'aval del que hem fet i crec que podem estar orgullosos, però aquest aval ha de ser la nostra porta per al futur, un futur amb ànim, entusiasme i optimisme», va asseverar.

A més, l'exnúmero dos del PP va assenyalar que és el moment de «fer un pas més» en aquesta oportunitat de la «igualtat real», i de fet va explicar que es presenta per presidir el PP i també aspira a presidir el Govern d'Espanya. «Compto amb tots al meu partit i vull que tots sàpiguen que poden comptar amb mi», va manifestar.

Per part seva, Cospedal va assegurar que es presenta amb un projecte «integrador» i va destacar que ella «sempre» ha donat la cara. «He donat la cara i sempre la donaré. Me l'han trencat diverses vegades com bé sabeu i segur que ho tornaran a fer, però sempre m'he tornat a aixecar i ho tornaré a fer gràcies a l'afecte i suport de centenars de companys i al PP», va proclamar en el seu discurs davant la junta directiva del PP de Castella-la Manxa, un missatge que al PP interpreten que anava dirigit a Sáenz de Santamaría davant els casos de corrupció que han afectat el PP.

Cospedal, que va estar acompanyada a Toledo pels líders provincials del partit i desenes de càrrecs i afiliats, va destacar que el PP «representa com cap altre partit la passió per la llibertat». «Estic preparada. Em sento preparada. Em presento per plantar cara amb totes les meves energies en un moment en què la nostra formació és essencial per al futur d'Espanya», va explicar.



«Recuperar el centredreta»

A més, va afirmar que es presenta per «reivindicar» el lideratge del PP i per «recuperar el centredreta». Insistint en aquesta idea, va assegurar que vol guanyar «les eleccions generals, les europees, i tornar a reunir tots aquells que en el seu dia van estar al voltant del PP».

El diputat per Àvila Pablo Casado es va presentar com el candidat d'«unitat» del partit, va rebutjar integrar-se en alguna d'aquestes candidatures i va dir que seguirà «fins al final». «Si d'alguna cosa em puc enorgullir és que sempre he intentat unir i ser l'argamassa de molts projectes polítics», va explicar Casado, tot afegint que avui presentarà els seus avals a la seu del PP davant el congrés extraordinari de juliol.