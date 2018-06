Trump destaca les «excel·lents relacions» entre els EUA i Espanya

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar davant el rei Felip VI que viatjarà aviat a Espanya, en una ràpida resposta als periodistes després d'una breu salutació entre els dos al Despatx Oval i després d'haver destacat les «excel·lents» relacions entre els dos països. «La nostra relació ha estat excel·lent al llarg dels anys i, crec, especialment ara. Unes relacions comercials i militars excel-lents. Tot el que es pot tenir, així que ens encanta Espanya i és realment un gran honor tenir-los aquí», va assenyalar Trump. El president nord-americà va qualificar Espanya com «un lloc bonic» amb «una gent molt especial», a on va viatjar no fa gaire temps.

El Rei, per la seva banda, va destacar que la reunió a la Casa Blanca era un «gran final» per a una «visita perfecta» que ha servit per posar en valor l'herència espanyola als Estats Units, en particular a Texas i a Louisiana, i les «excel·lents relacions» entre els dos països. De fet, va destacar que els dos països tenen «molts assumptes d'interès comú».