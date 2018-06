Un conductor d'ambulància supera en 8 vegades el límit d'alcoholèmia

Agents del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de Guadalajara investiguen un conductor d'ambulància com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària després de superar en 8 vegades el límit d'alcoholèmia a Sacedón. Les investigacions mostren que el conductor d'ambulància A.B.E., de 53 anys d'edat, acabava de traslladar un malalt a la localitat de Chillaron del Rey. L'investigat, sotmès a les proves reglamentàries de detecció alcohòlica mitjançant aire espirat, va tenir un resultat positiu de 1,20 i 1,21 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat, superant en vuit vegades la taxa permesa per la conducció d'aquest tipus de vehicles (0,15 mil·ligrams d'alcohol) en tractar-se d'un conductor professional. Pels fets exposats, la Guàrdia Civil de Guadalajara ha instruït les corresponents diligències i ha posat a disposició judicial el conductor.