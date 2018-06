Dotze detinguts en una operació contra la compra de pornografia infantil

Agents del Departament de Delictes Telemàtics de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i de la Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d'Esquadra han dut a terme una operació contra compradors de pornografia infantil a través d'internet i correu postal amb 12 detinguts i 31 investigats.

Aquesta investigació es va iniciar amb la desarticulació l'any 2016 d'un grup criminal durant l'operació Trinity, en la qual es va detenir un total de set persones per múltiples delictes d'abús sexual a menors, producció i distribució de pornografia infantil.

Els investigadors de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra van començar a estirar del fil de tot el material confiscat en aquesta xarxa de pedofília que tenia 28 dominis a la xarxa on distribuïa 12 terabytes d'informació, més d'un milió de fotografies i vídeos de pornografia infantil i més de 1.000 DVD.

En aquesta operació es va comprovar que el material el produïa el mateix grup criminal mitjançant la captació i explotació de menors en situació de marginalitat a Barcelona, Tortosa, València i el Marroc, constatant-se unes 80 víctimes.

Tota la informació obtinguda en aquesta operació es va analitzar per part dels investigadors i es van detectar les vies usades per la xarxa per distribuir la pornografia infantil, com portals web i correu postal, i es van localitzar 54 compradors a tot l'Estat i a altres països, fet pel qual es va activar l'operació Ebisú.