La Fiscalia proposa jutjar Rato per haver cobrat comissions en publicitat mentre era a Bankia

La Fiscalia anticorrupció ha enviat un escrit al Jutjat 31 de Madrid on demana al jutge que processi per un delicte de corrupció en els negocis l´exministre d´Aznar i expresident del Fons Monetari Internacional, Rodrigo Rato, pel cobrament de 835.000 euros en comissions sense justificació durant la seva etapa com a president de Caja Madrid i Bankia, entitat que va acabar essent rescatada. La Fiscalia sosté que Rato va introduir a Bankia diverses persones que van actuar com a "nucli dur" al seu servei i que van facilitar una trama de cobraments de comissions procedents de les empreses que rebien els concursos de publicitat de Bankia.

Segons la Fiscalia, la societat de Kradonara 2001 SL, propietat de Rodrigo Rato, va rebre comissions procedents de dues empreses de publicitat (Zenith Media SL i Publicis Comunicación España) a Albisa Inveriones y Asesoramiento, propietat d´Alberto Portuondo Coll, membre de l´equip directiu que Rato va introduir a la seva arribada a Caja Madrid al gener del 2010.

Portuondo va tenir una "participació activa" al procés de selecció de les societats en els "concursos" (la fiscalia ho posa entre cometes al seu escrit) de publicitat que Caja Madrid-Bankia va dur a terme per a la difusió de la marca Bankia i la seva sortida a borsa. Concursos que van ser adjudicats precisament a les seves empreses, Zenith i Publicis.



Un "nucli dur" per assegurar les comissions

Segons la Fiscalia, per controlar aquests processos el president de l´entitat va introduir a Bankia persones que "van constituir un autèntic grup de pressió dins de l´entitat financera i actuaven com a nucli dur a les ordres i en benefici de Rodrigo Rato".

Eren, assegura, "col·laboradors íntims" com Miguel Ángel Montero Quevedo "que Rato també va introduir com a assessor extern de Caja Madrid a principis del 2010 quan va arribar a la presidència", i la seva secretària personal, Teresa Arellano, "a la que va donar altes funcions executives dins de l´entitat financera". També el seu home de confiança, José Manuel Fernández Norniella, a qui va nomenar vicepresident i conseller de l´entitat.

A més, segons la Fiscalia, per reblar el control absolut de tot el que tenia relació amb la publicitat, Rato va introduir a l´entitat persones de confiança de Norniella i Portuondo, com el responsable de comunicació externa de Caja Madrid, Miguel Robledo, i la à dreta de Portuonso, Beatriz Colomer.

Segons la Fiscalia, les comissions s´emmascaraven com a prestacions de serveis a través d´empreses com Albisa, propietat de Portuondo, i Kradonara, administrada per la societat Servitax SL, que pertany al bufet d´advocats Palza Abogados controlada per Domingo Plazas, que actuava des de com a mínim el 2006 com a assessor i gestor de Rodrigo Rato. Aquesta empresa Krondara va rebre comissions de 474.41664 euros el 2011 i 360.608 euros el 2012. En total 835.024,64 euros.

A més, la fiscalia assegura que els principals gestors de les empreses adjudicatàries eren coneixedors de la "finalitat irregular de les comissions abonades a la societat Albisa de Portuondo" i col·laboraven activament als fets "pel càrrec que ocupaven a les entitats".