L'expresident del Govern assegura que «no tinc res a transmetre als candidats»

L'expresident del Govern i encara president del PP, Mariano Rajoy, va evitar pronunciar-se sobre el procés intern en la formació popular per escollir nou líder. «He convocat un congrés, jo me'n vaig i ara són els militants del PP els que han de decidir democràticament qui volen que sigui el seu líder. El què jo digui és molt poc rellevant», va afirmar des de Santa Pola, on es va reincorporar al seu lloc com a registrador de la propietat. «No tinc res a transmetre als candidats, excepte el que ja els vaig dir, que jo marxo però que la vida continua i que el PP és un gran partit, la primera força d'Espanya. Estic segur que qui escullin els militants ho farà molt bé», va assenyalar.

Encara que l'expresident del Govern va apel·lar a la normalitat i va assegurar arribar sense nervis, la seva entrada a les instal·lacions del Registre es va produir entre gran expectació mediàtica i amb la presència de desenes de veïns.

Rajoy va accedir cap a tres quarts de deu al seu lloc de treball, on l'esperaven periodistes i altres ciutadans que el van rebre entre aplaudiments i crits de «president, president». Molts d'ells eren als balcons propers i van fer fotos i vídeos al ja expolític amb els seus telèfons mòbils.

Quan li van preguntar si estava nerviós per la seva tornada, Rajoy va respondre que no i va recordar que ha treballat «moltes vegades» a la seva vida. «No estic nerviós, però són molts anys fora i molts els que he dedicat a la vida política i ara torno a la meva professió», va asseverar.

Per part seva, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va lloar la decisió de l'expresident del Govern de recuperar el seu lloc de registrador de la propietat a Alacant, en lloc d'«optar per la pensió», després d'abandonar la Moncloa i renunciar a la seva acta de diputat al Congrés.

«Parla bé del president el que ha fet. Tant de bo això es convertís en normal», va afirmar el líder de Podem. Segons Iglesias, «molts pensaven que optaria per la pensió i, no obstant això, sembla que optarà per guanyar diners i guanyar-se el seu sou amb la professió i amb el lloc que tenia a Alacant».