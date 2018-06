«Si 'La Manada' surt, ocupem els carrers»

Les organitzacions feministes han advertit avui que si els cinc integrants de 'La Manada' surten al carrer en llibertat provisional, les dones ocuparan els carrers que, han asseverat, "també són nostres". Han fet aquest advertiment després que l'Audiència Provincial de Navarra hagi decretat, amb un vot particular discrepant, que els cinc integrants de 'La Manada' puguin abandonar la presó si paguen una fiança de 6.000 euros.

Amb les etiquetes "Si #LaManada surt, nosaltres ocupem els carrers, #LasCallesTambienSonNuestras i #YoTeCreo", les activistes feministes Teresa Lozano i Zua Méndez, conegudes com Towanda Rebels, conegudes també per les seves campanyes de vídeo en xarxes socials "Yo te creo" en defensa de la víctima de 'La Manada', criden a totes les dones a sortir al carrer.

Una crida a la qual s'uneixen les integrants de la Plataforma 8M, que el passat dia de la dona van congregar a centenars de milers de persones en ciutats de tot Espanya, que, entre altres coses, van mostrar la seva solidaritat amb la víctima de 'La Manada'. La vicepresidenta de Dones Juristes Themis, Altamira Gonzalo, ha manifestat, en declaracions a Europa Press, la seva "indignació" perquè considera que la llibertat provisional dels condemnats genera un "risc per a les dones" ja que "no se'ls ha reeducat" i tenint en compte que "a més quatre d'ells tenen pendent un altre judici per fets similars a Còrdova".

Així mateix, creu que el fet que els posin en llibertat provisional "en vigílies dels Sanfermines" --festes en les que van cometre els delictes d'abús sexual pels quals han estat condemnats-- suposa "una ofensa per a totes les dones". A més, ha precisat que "jurídicament és possible prorrogar" la situació de presó provisional ja que "el límit de dos anys és per als casos en què no s'ha celebrat el judici". En aquest, s'ha condemnat ja als cinc membres de 'La Manada' a nou anys de presó.

Per la seva banda, la presidenta de la Federació de Dones Progressistes, Yolanda Besteiro, s'ha mostrat "molt decebuda" en comprovar que "tot i la mobilització" que ha despertat aquest cas a Espanya "segueixi vigent la cultura de la violació, que tendeix a justificar, a rebaixar la gravetat de comportaments com els de 'La Manada'. És molt trist i lamentable", ha subratllat Besteiro. Segons la seva opinió, amb aquest tipus de decisions es trasllada a les víctimes que han de ser "autèntiques heroïnes enfrontant al que han d'enfrontar-".

Mentrestant, la presidenta de la Federació de Dones Separades i Divorciades, Ana María Pérez del Campo, ha expressat la seva "indignació, desolació i incredulitat" per la decisió de posar-los en llibertat provisional i s'ha preguntat "com cal demanar que es protegeixi les dones". Creu que aquesta decisió "resta importància" al fet que "una dona hagi estat acorralada i violada per cinc homes". En qualsevol cas, ha enviat un missatge a les víctimes per dir-los que "totes les dones" estan "unides defensant contra les violències i les violacions". A més, ha demanat als jutges "que tanquin els ulls i es posin en el lloc de la dona violada".

Per altra banda, la presidenta de Fundació Dones, Marisa Soleto, ha declarat que no li agrada la decisió de l'Audiència de Navarra, considera que "es podria haver fet una altra cosa" i posa en relleu que ja s'estiguin convocant mobilitzacions de rebuig .Concentraciones de protestes. Col·lectius i organitzacions feministes han convocat una nova jornada de mobilitzacions aquest divendres per protestar contra la llibertat provisional sota fiança de 6.000 euros.

El moviment feminista de Madrid ha convocat una concentració a la capital davant del Ministeri de Justícia a les 19:00 hores contra el sistema judicial "que empara a violadors i desprotegeix les dones". La cita ha estat difosa a través de les xarxes socials sota els hashtags #AlertaFeminista, #SiNosTocanAUnaNosTocanATodas i #LaManadaSomosNosotras. "Al carrer, companyes. Cal respondre", assenyalen des del Moviment Feminista de Madrid.