Més de 450 pacients van morir en un hospital britànic per mal ús d'opiacis

Almenys 456 pacients van perdre la vida de manera prematura en un hospital de Gosport (Anglaterra) per l'ús «institucionalitzat» de forts analgèsics durant el període transcorregut entre 1989 i 2000, segons un informe independent que ha detectat «una falta de respecte per la vida humana» durant aquest període. El Gosport War Memorial Hospital va operar durant anys amb protocols que implicaven la prescripció i administració de dosis perilloses d'opiacis que, des del punt de vista mèdic, no estarien justificades, malgrat les nombroses advertències del personal d'infermeria.

«Les famílies, i per tant la nació en el seu conjunt, tenen dret a preguntar-se com va poder passar una cosa així, com l'hospital va rebutjar els dubtes de les infermeres i no va prendre mesures, com les organitzacions sanitàries van fallar en no intervenir», estableix el document, que reconeix també la manca de vigilància d'organismes reguladors i Policia. L'informe, de 387 pàgines, conclou que 456 pacients que van acabar morint van rebre opiacis sense justificació i que «probablement» hi ha altres 200 casos similars, encara que en aquests últims no es van localitzar les notes clíniques i, per tant, no s'ha pogut establir de forma clara la relació de causa-efecte.