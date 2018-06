El Ministeri de Justícia emmarca l'alliberament de 'La Manada' dins la «normalitat del sistema judicial espanyol»

El Ministeri de Justícia ha emmarcat l'alliberament dels membres de la Manada, acusats a penes de fins a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat a una noia durant les festes de San Fermín del 2016 a Pamplona, dins la "normalitat del sistema judicial espanyol". Segons indiquen fonts ministerials, els cinc condemnats porten dos anys en presó provisional i la justícia, dins del seu àmbit de competència, "ha entès que ha arribat a terme aquesta mesura de presó provisional a l'espera de la resolució dels diferents recursos presentats". Des d'aquest punt de vista, el Ministeri només "pot i ha de" respectar les decisions judicials, alhora que reitera el "compromís" en millorar la seguretat de les dones, "víctimes habituals de la violència masclista".

Des de la Moncloa també s'ha reaccionat a la decisió judicial afirmant que en cap cas hi "intervé". Però s'ha afegit que, en tot cas, "no pot oblidar" que els fets provats, pels quals els cinc homes han estat condemnats, "són gravíssims".

També s'ha recordat que la sentència encara no és ferma, per la qual cosa entén que l'aixecament de la mesura cautelar de la presó provisional "no entra en el fons de la qüestió".

Les mateixes fonts afirmen que el govern espanyol "no descansarà en el seu esforç" per aconseguir la igualtat i la seguretat de les dones, en la lluita pels seus drets i llibertats.