Nova victòria de May per mantenir la iniciativa si no hi ha acord per al Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, va obtenir una nova victòria a la Cambra dels Comuns que li permet mantenir en mans del Govern el poder de decisió sobre el camí a seguir en el cas que no hi hagi acord per al Brexit o que Westminster el rebutgi. La votació, que ja es preveia ajustada, es va resoldre amb 319 vots en contra i 303 a favor d'una esmena presentada pels diputats díscols perquè el Parlament tingui el poder de frenar la sortida del Regne Unit de la UE sense un acord satisfactori per al país.

Sis membres del Partit Conservador, que ocupa Downing Street, van votar a favor d'aquesta esmena i en contra del Govern, mentre que quatre laboristes van rebutjar l'esborrany alineant-se amb May. L'opositora Naz Shah va acudir en cadira de rodes poc després de rebre l'alta hospitalària perquè no es perdés ni un vot.

L'esmena va ser posteriorment aprovada també a la cambra alta del Parlament, el que va posar fi a diversos mesos de debats sobre la legislació.

La Cambra dels Lords va aprovar el pla del Govern sense si més no celebrar una votació després que el líder dels diputats rebels, Dominic Grieve, anunciés un acord per aconseguir progressos en aquesta matèria.



Votació similar

La Cambra dels Comuns va celebrar la setmana passada una votació molt similar, impulsada en aquest cas des de la Cambra dels Lords, en què Theresa May també va sortir victoriosa. El Govern va prometre llavors que escoltaria la veu del Parlament sobre l'acord del Brexit, però aquestes explicacions no van convèncer els diputats rebels.

La primera ministra britànica està sotmesa a una gran pressió, tant de les seves pròpies files com de l'oposició laborista, en les negociacions per pactar la sortida del Regne Unit de la UE i les futures relacions de les parts.