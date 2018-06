Obren diligències contra la jutge Alaya per les seves crítiques a la Fiscalia

El promotor d'Acció Disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha obert una diligència informativa en relació amb les manifestacions realitzades per la magistrada de l'Audiència Provincial de Sevilla Mercedes Alaya, que va dir que les pressions que havia rebut eren «comprovables» i va criticar altres aspectes com l'elecció del fiscal general de l'Estat per part del Govern. Fonts del CGPJ van explicar que l'obertura de diligències es produeix després que la Fiscalia General de l'Estat els hagi enviat una comunicació considerant que són «mereixedores de l'obertura d'expedient disciplinari».

En la comunicació es donava trasllat dels acords adoptats el 5 de juny pel Ple del Consell Fiscal, que va rebutjar les declaracions efectuades el dia anterior per Alaya per posar en dubte, «amb el menyspreu que porta implícit, l'objectivitat i imparcialitat del ministeri fiscal i els seus integrants». En un fòrum informatiu, Alaya va afirmar que atribuir a la Fiscalia la investigació dels procediments per corrupció seria «com tenir el llop ficat dins el galliner». El Ple del Consell Fiscal va decidir mostrar el seu rebuig a aquestes paraules, ja que considera que «suposen un absolut desconeixement» de la institució.