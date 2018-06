El PP demana a Sánchez que no faci concessions als nacionalistes

El PP va instar el president del Govern, Pedro Sánchez, a no acabar com José Luis Rodríguez Zapatero fent concessions al nacionalisme i augmentant de manera inassumible la despesa pública. Per part seva, el cap de l'Executiu va alertar els «populars» dels riscos de tornar a alimentar la confrontació territorial. A la primera sessió de control al Govern de Sánchez al Congrés dels Diputats, el portaveu del PP, Rafael Hernando, va preguntar al president «què està disposat a pagar» al «populisme» de Podem i als «independentistes que han donat un cop d'estat contra la Constitució i la unitat d'Espanya» i que van donar suport a la moció de censura que va desallotjar Mariano Rajoy de la Moncloa per substituir-lo per Sánchez.

Segons l'opinió d'Hernando, el Govern «provisional» de Sánchez està en «deute» amb els partits que li van donar suport en la moció de censura, entre els quals hi ha «els amics de la vella ETA», en referència a Bildu.

El cap de l'Executiu va acusar amb ironia el portaveu de fer una intervenció «gens populista» i li va assegurar que els compromisos que ha adquirit el seu Govern són «amb la regeneració democràtica, la reconstrucció dels drets i llibertats que van ser desmantellats durant l'època del Govern» de Rajoy i amb «la necessitat d'establir les bases per reconstruir la cohesió territorial trencada» en els anys de Govern del PP.

Hernando va replicar que, segons el seu punt de vista, Sánchez «ja ha començat a pagar alguns preus», en manifestar la seva disposició a reformar la Constitució «i a modificar i tergiversar les sentències del Tribunal Constitucional», en al·lusió a l'error que va anul·lar part de l'Estatut català.

Dins d'aquest paquet de preus pagats ja per Sánchez, Hernando va incloure l'aixecament per part de l'Executiu del control previ als comptes de la Generalitat -quelcom que també estava previst que fes el Govern de Rajoy- o que es permeti a la Generalitat reobrir les autoanomenades «ambaixades», les delegacions que la Generalitat té a l'exterior, tancades amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució."Vostè fins i tot està disposat a utilitzar la política penitenciària per fer política a favor d'alguns", l'ha acusat el portaveu 'popular', que ha contraposat aquestes decisions a les quals va prendre el Govern espanyol anterior del PP, que "va permetre que a Espanya 2,7 milions de persones trobessin una ocupació" després de l'atur generat en l'última època de Zapatero. "No acabi com va acabar Zapatero perquè els espanyols no es mereixen això", l'ha instat.

SÁNCHEZ DEMANA Al PP LLEIALTAT AMB L'ESTAT

Sánchez, com fes el dimarts al Senat, ha demanat al PP que "almenys sigui lleial amb l'Estat", si no vol ser-ho amb el seu Govern. "Vostès són un partit de govern. No agitin i no alimentin el greuge, la confrontació territorial, per a això hi són altres grups parlamentaris que no han governat i resulten molts més creïbles que vostès", ha dit Sánchez als 'populars', fent referència a Ciutadans.

El president ha advertit així mateix el PP que no resulten creïbles en desqualificar el PNB per donar suport ara al PSOE quan Rajoy va pactar els pressupostos i es va basar en ells per governar. Sánchez s'ha permès recomanar als 'populars' que reflexionin sobre el que ha suposat la moció de censura, que "va suposar un canvi d'època en la política espanyola".

El PP faria bé, ha prosseguit, si aprengués dels "errors comesos", si assumís que l'estratègia que van desenvolupar en l'oposició contra l'Estatut català "simplement per atiar el greuge territorial", juntament amb l'"absència d'estratègia política" quan van governar estan darrere de "la crisi territorial d'enorme envergadura" amb Catalunya.Per tot això, Sánchez ha instat el PP a no fer oposició al Govern central "per afeblir encara més la convivència entre els pobles d'Espanya i els ciutadans d'aquest país".