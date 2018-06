El PP tanca el procés de presentació de candidatures amb 7 aspirants a succeir Rajoy

El PP va tancar ahir el procés de presentació de candidatures amb set aspirants a la successió de Mariano Rajoy que es disputaran els vots de la militància per superar la primera fase del procés i arribar al Congrés Extraordinari del partit, on els delegats elegiran finalment el nou líder. Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández, José Luis Bayo i el militant de València Elio Cabanes hauran d'encarar ara la campanya electoral, que comença demà.

Tots els candidats van presentar personalment a la seu del PP al carrer Génova de Madrid els 100 avals que necessitaven com a mínim per concórrer a aquest procés, del qual ja s'han apartat possibles candidats com el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta del Congrés, Ana Pastor, així com l'exministre de Foment, Íñigo de la Serna. Casado va presentar 5.000 avals, Cospedal va aportar-ne 3.336 i Sáenz de Santamaría no va fer públics els seus.

Els candidats ja han sumat els primers suports públics. L'exvicepresidenta compta amb el dels exministres Íñigo de la Serna, Cristóbal Montoro, Fátima Báñez i Álvaro Nadal, a més dels presidents del PP d'Andalusia i el País Basc Juanma Moreno i Alfonso Alonso. Sáenz de Santamaría va oferir a la resta d'aspirants negociació i integració a la seva candidatura «abans, durant i després» del conclave dels populars que se celebrarà els dies 20 i 21 de juliol a Madrid. Va afegir que té «ganes» i que es presenta amb l'«objectiu» que el PP «recuperi el Govern com més aviat millor».

L'extitular de Defensa, per part seva, té el suport públic de l'expresident del Congrés Jesús Posada i Dolors Montserrat, però se li suposen també els dels exministres Juan Ignacio Zoido i Isabel García Tejerina, a més del del president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido. Cospedal va anunciar que va oferir a Casado que s'integrés a la seva candidatura, però aquest ho va rebutjar. A les portes de Génova, va afirmar que la seva és la candidatura «dels militants» de base del PP.

Casado compta amb el suport del vicesecretari de Política Sectorial, Javier Maroto, i dels diputats Teodoro García Egea i José Ignacio Echaniz. En les darreres hores s'ha hagut d'enfrontar a les novetats del cas del seu màster a la Universidad Rey Juan Carlos, després que el jutjat que l'investiga demanés dimarts al Congrés que acredités la seva condició de diputat. A les portes de Génova va afirmar que la seva és una candidatura «d'unitat» que «garanteix que el PP no es trenqui» i va apel·lar a la «regeneració».



Margallo, «fins al final»

García-Margallo va afirmar que anirà «fins al final» amb la candidatura, malgrat que va admetre que si no passa a la final i només queden dos dels candidats adoptarà una decisió. «Això és un concurs d'idees, projectes i programes i no tant de persones», va dir.

Bayo va afirmar que arriba al procés amb les mans buides i la motxilla plena, mentre que a Juan Ramón García Hernández, proper a l'Opus i representant de l'ala més conservadora del partit, se li suposa el suport de l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz.

El procés de designació del líder del PP és a dues voltes. Un cop inscrits, els candidats poden fer campanya fins al 4 de juliol. El dia 5 de juliol els militants que s'hagin inscrit per votar disposaran de dues urnes a les seus del partit. Una serà per elegir el seu candidat i l'altra per escollir els delegats que assistiran al Congrés Extraordinari dels dies 20 i 21 de juliol, on finalment s'elegirà el successor de Rajoy.