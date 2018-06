Redueixen 3 anys la pena d'un condemnat d'Alsasua en rectificar un error

La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional ha reduït en tres anys la pena imposada a Iñaki Abad, un dels vuit joves d'Alsasua (Navarra) condemnats per l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles el 15 d'octubre de 2016. En la sentència, Iñaki Abad va ser condemnat pel delicte d'atemptat a agents de l'autoritat a tres anys de presó, per tres delictes de lesions a tres anys de presó per cada un, i per desordres públics a un any de presó. El còmput final suma 13 anys de presó. No obstant això, per a la resta de condemnats pels tres delictes de lesions, la sentència establia que fossin dos anys de presó per cadascun dels delictes, de manera que la defensa d'Iñaki Abad va sol·licitar a la Sala que revisés aquest punt.

I així ha estat. El tribunal que presideix la magistrada Concepción Espejel ha rectificat l'error, de manera que Abad, que va ingressar a la presó el passat 7 de juny, haurà de complir una condemna de 10 anys de presó i no de 13.

A més, la interlocutòria de la Sala rectifica un altre dels punts de la sentència, concretament l'Antecedent de Fet Quart relatiu a l'acusació particular que van exercir dues de les víctimes, les parelles dels guàrdies civils, que compartien advocat. A la sentència s'esmentava que les dues dones es van adherir després del judici a la petició de condemna formulada per la Fiscalia, si bé l'advocat d'Abad va fer veure eque en les conclusions finals del judici la xicota del tinent no va formular acusació contra el seu defensat.