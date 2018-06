Retiren a un home de Granada la tutela d'11 dels seus 30 fills per desemparament

La Junta d'Andalusia ha retirat a un veí de Marchal (Granada) la tutela d'11 dels seus 30 fills després de determinar que es troben en situació de desemparament i no estan sent atesos de forma adequada. La intervenció es va produir durant el matí de dimarts en aquest municipi d'uns 400 habitants amb el suport de la Guàrdia Civil, que va respondre al requeriment de la Fiscalia i va desplegar un dispositiu a la zona per donar protecció als treballadors socials que van acudir-hi per realitzar la seva tasca.

Encara que des de la Junta no s'han ofert detalls d'aquest cas concret, el cap del Servei de Protecció de Menors del Govern andalús a Granada, José Antonio Puerta, va relatar que l'Executiu autonòmic només actua quan hi ha acreditada «una situació de desemparament» i els informes existents evidencien que no s'està «atenent adequadament» els nens i, en conseqüència, «perilla la seva integritat».

En aquests moments es declara el desemparament, es produeix l'assumpció de la tutela per part de la Junta d'Andalusia i arriba la suspensió de la pàtria potestat, encara que aquest pas no és definitiu.

La pretensió sempre és treballar per intentar que se solucioni la situació que ha provocat aquest desenllaç i que els menors puguin tornar al seu ambient familiar, en la línia del que marca la normativa i per estar considerat el més adequat per al seu desenvolupament.