Sáenz de Santamaría: «Si guanya Cospedal, li donaré suport des del minut zero»

La candidata a la presidència del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha assegurat aquest dijous en declaracions a la COPE que si la seva principal contrincant, María Dolores de Cosepdal, guanya el procés intern pot comptar amb ella sense demanar res a canvi: "Si guanya Cospedal, li donaré suport des del minut zero" sense "cap cadira de per mig". Sáenz de Santamaría ha justificat que no hagi fet públic el nombre d´avals que ha presentat i ha afirmat que es seus rivals són "el PSOE o els altres partits que poden posar en perill la unitat d´Espanya o la recuperació econòmica". "Aquest país ha de tornar a estar governat per qui va guanyar les eleccions", i "el dia 21 hem d´estar tots a la candidatura del que guanyarà les eleccions a Pedro Sánchez", ha afirmat .