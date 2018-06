Sánchez volia que el primer viatge fos al Marroc

El president del Govern, Pedro Sánchez, tenia previst que el Marroc fos el destí del seu primer viatge a l'estranger, com és tradició a Espanya, però Rabat va comunicar que el Rei Mohamed VI estaria fora del país. Fonts del Govern van explicar que Sánchez no podia supeditar tota la seva agenda internacional a la disponibilitat del Marroc, i per això va optar per seguir desenvolupant-la i emprendre una gira per capitals europees, que començarà dissabte a París i seguirà dilluns a Lisboa. Sánchez va explicar que, després de prendre possessió, la seva primera trucada va ser al cap del Govern marroquí, Saadeddine Othmani, i tots dos van acordar veure's, però de moment no ha estat possible.