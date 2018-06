Trump ordena mantenir juntes les famílies migrants a la frontera

El president dels Estats Units, Donald Trump, va promulgar un decret per mantenir juntes les famílies de migrants en situació irregular que creuen la frontera des de Mèxic. El mandatari va assegurar durant la signatura que «és una ordre executiva molt important» l'objectiu de la qual és «mantenir juntes les famílies mentre es garanteix una frontera molt poderosa i molt forta».

Així, va destacar que «això solucionarà el problema», i alhora va prometre que Washington mantindrà la seva política de «tolerància zero» a la frontera. «Tindrem tolerància zero amb les persones que entren al nostre país de manera il·legal», va explicar.

La decisió del president nord-americà va arribar enmig de les crítiques des de tot l'espectre polític del país i la comunitat internacional a causa de la separació de nens dels seus pares a la frontera. Uns 2.000 menors d'edat han estat separats dels seus pares i tancats en gàbies en les últimes setmanes per la política del Departament de Seguretat Interior nord-americà de dividir les famílies a la frontera sud.

Trump havia justificat aquesta dràstica mesura, criticada per l'ONU i per ONGs defensores de Drets Humans, reclamant l'aprovació al Congrés d'una reforma migratòria. De fet, va responsabilitzar els demòcrates de la paràlisi al Congrés i va manifestar que els Estats Units tenen «les pitjors i més febles lleis del món» i «els demòcrates no fan res per canviar-les». «Volen fronteres obertes, quelcom que encoratja una horrible delinqüència. Els republicans volen seguretat i estic treballant en alguna cosa», va assenyalar.

Hores abans, el ministre d'Afers Exteriors i Cooperació d'Espanya, Josep Borrell, havia instat el president nord-americà a «reconsiderar» la separació de famílies a la frontera i així evitar el que considera «un drama humà». «Hem pogut percebre el rebuig que han causat aquestes imatges a la societat americana»·, va assenyalar.