La UE imposarà a partir de demà aranzels a productes dels EUA per 2.800 milions

La Unió Europea imposarà a partir de demà aranzels addicionals per valor de 2.800 milions d'euros a una llista de gairebé 200 productes procedents dels Estats Units -com suc de taronja, whisky, tabac, texans, motos o mantega de cacauet - en resposta als impostos que el president dels EUA, Donald Trump, va decidir aplicar a les importacions d'acer i alumini del bloc comunitari.

La Comissió Europea va informar en un comunicat que el reglament pertinent es publicarà avui al Diari Oficial de la UE i entrarà en vigor demà. En concret, s'aplicarà un aranzel del 25% a tots els productes inclosos a la llista, excepte a la importació de cartes, per a les quals el gravamen serà del 10%.

D'aquesta manera, Brussel·les exercitarà el dret a adoptar mesures equivalents a la decisió de Washington amb uns aranzels addicionals sobre les importacions nord-americanes per valor de 2.800 milions d'euros. No obstant això, els EUA imposen gravàmens a les importacions d'acer i alumini europeus per valor de 6.400 milions d'euros.

En aquest sentit, la UE no pot imposar aranzels sobre nous productes nord-americans per compensar l'impacte restant (3.600 milions d'euros) fins d'aquí a tres anys o des del moment en què l'OMC declari que la decisió de Trump és contrària a les seves regles. «Nosaltres no volíem estar en aquesta posició, però la decisió unilateral dels EUA no ens deixa més opcions», va dir la comissària de Comerç, Cecilia Malmström.