Concentracions a Tarragona per la presència de Felip VI als Jocs Mediterranis

Més de 200 persones han protestat fora de l´estadi del Nàstic per la presència del rei Felip VI a la inauguració dels XVIII Jocs Mediterranis, que s´ha de celebrar aquest divendres a la nit. A uns cent metres d´aquesta concentració, convocada pel CDR de Tarragona, desenes de persones s´han ajuntat per mostrar el suport al monarca en una crida que ha fet VOX. Els Mossos d´Esquadra s´han desplegat, amb agents de l´ARRO i de la BRIMO, quan el grup que rebutjava a presència de Felip VI ha intentat desplaçar en direcció a l´altra protesta, on s´han desplegat banderes espanyoles. Els manifestants convocats pel CDR, amb moltes peces de roba de color groc, han mostrat el seu rebuig amb cassoles, xiulets i pancartes on es llegeix "que corri el Borbó", entre altres lemes.