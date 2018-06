Detenen un home a Alacant per intentar emportar-se una nena de 10 anys a casa

La Policia Nacional va detenir un home de 51 anys que suposadament va intentar endur-se una nena de 10 anys al seu domicili sense el permís dels seus pares. Els fets es van produir en el marc de les festes de les Fogueres de Sant Joan (Alacant), que se celebren fins diumenge. L'home va intentar emportar-se la nena a la mitjanit de dimecres i al migdia va ser detingut.

El presumpte autor dels fets va proposar a la nena que marxés amb ell i li va dir que l'acompanyaria fins a la foguera d'uns familiars. Durant el trajecte va canviar el discurs i la seva intenció, segons va dir la nena, era endur-se-la a casa per jugar amb els seus fills.

La petita, que va sospitar de les intencions de l'home, va fugir corrent aprofitant un descuit d'aquest per demanar ajuda i va entrar en una barraca propera on coneixia diverses persones. La nena va comentar el que passava i, tot i així, el detingut no va abandonar la seva actitud i va seguir la menor per acabar enfrontant-se amb les persones que intentaven protegir la nena. Els va dir que era el seu oncle, que la nena marxava amb ell i que l'entregaria als seus pares, però davant la negativa de la resta de persones i no sense abans forcejar amb una va marxar del lloc.

Els fets es van produir cap a la mitjanit de dimecres i només dotze hores després els investigadors de la Brigada Provincial de Policia Judicial van identificar i van detenir el presumpte autor de la detenció il·legal, que es troba pendent de passar a disposició judicial.