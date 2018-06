Un exregidor de Madrid, sorprès per les notes en el màster que va fer Cifuentes

L'extinent d'alcalde de Madrid a l'època d'Alberto Ruiz-Gallardón Pedro Calvo va mostrar la seva sorpresa davant la jutge Carmen Rodríguez-Medel després que aquesta li exhibís un document que recollia les qualificacions que va obtenir, amb bastants excel·lents, en les assignatures del màster en Dret Autonòmic de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), al qual es va matricular el 2012, el mateix que va fer Cristina Cifuentes. Calvo va declarar que va abandonar el màster per falta de temps i que»no va fer res», d'aquí la seva sorpresa en aparèixer un document segons el qual va treure diversos excel·lents.

«No vaig fer ni l'ou, com se sol dir». Així ho va afirmar el polític madrileny després de comparèixer durant uns vint minuts davant la jutge d'Instrucció número 51 de Madrid en qualitat de testimoni. La instructora investiga les presumptes anomalies en el màster que va cursar Cifuentes. La seva citació es va produir en aparèixer el seu nom a l'acta de convalidacions objecte del procediment penal, atès que el document compta amb cinc firmes falsificades i això podria suposar un delicte de falsificació documental. Calvo no és l'únic alumne que no va cursar el màster i va treure bones notes.