Extreballadores de MSF denuncien que companys van estar amb prostitutes

Diverses antigues treballadores de l'ONG Metges Sense Fronteres (MSF) han denunciat l'ús de prostitutes per part de companys desplegats a països africans i haver estat objecte d'assetjament sexual per part d'aquests en els últims anys. L'organització, una de les més grans del món en assistència humanitària, va explicar que no ha trobat «proves» que avalin les denúncies formulades en el programa d'acord amb la informació proporcionada per la BBC «a causa de la falta de detalls».

Fins a vuit antigues treballadores de l'ONG a les seves oficines a Europa i en el terreny a l'Àfrica van relatar al programa de Victoria Derbyshire de la BBC les seves experiències i van coincidir a assenyalar que la cultura a l'ONG és «tòxica», segons la cadena , que ha assenyalat que les acusacions s'han fet contra personal logístic i no els metges i infermers que treballen per a l'organització.

Una d'elles, que va estar destinada a Kenya, va explicar que va veure com un alt responsable portava noies, «molt joves i que es rumorejava que eren prostitutes» a la zona d'allotjament del personal i que resultava «implícit» que hi eren per tenir sexe. «El meu col·lega, que era a la mateixa residència des de feia molt de temps, afirmava que això era una cosa que passava amb freqüència», va afegir. Segons va explicar, atès el càrrec que ocupava el seu company «definitivament hi havia abús de poder». «Hi havia estat molt de temps i s'aprofitava del seu estatus com a cooperant occidental», va opinar.