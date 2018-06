Feijóo afirma que si el congrés del PP hagués estat el 2020 s'hauria presentat

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va destacar que, «sense cap dubte», el líder del PP que surti del proper congrés de juliol «serà candidat a la Moncloa el 2020» i comptarà amb «el seu suport» i la «mateixa lleialtat» que, va recordar, va professar a Mariano Rajoy fins al seu adeu polític. Feijóo va assenyalar que, si el congrés del PP s'hagués fet el 2020, amb el seu compromís amb Galícia ja finalitzat, hauria estat disposat a presentar-se. «Però no ha estat així», va afegir.

En aquest sentit, va voler dissipar dubtes en relació amb els seus reptes polítics futurs i amb el suport al futur líder del seu partit. Va garantir la seva «absoluta lleialtat» a qui surti elegit d'un congrés per al qual, va admetre, seria partidari d'una candidatura d'integració que limiti els efectes d'una possible divisió del partit, però sempre després que es pronunciïn els militants a les assemblees del 5 de juliol.

Per altra banda, els set candidats del Partit Popular estan preparant les seves campanyes electorals amb l'objectiu de recórrer totes les comunitats autònomes durant els 12 dies dels quals disposen de termini per poder explicar els seus projectes als afiliats del partit. El dia 5 els militants votaran en urna el seu candidat preferit per liderar el PP.

Alguns dels candidats van avançar on serà el seu primer acte. Així, María Dolores de Cospedal obrirà la seva campanya demà a Barcelona en un acte en defensa de la «unitat d'Espanya». Aquell mateix dia té la intenció de visitar també les Balears.

En el cas de l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el seu equip no va revelar els seus plans, però sí va avançar que faran una campanya porta a porta. Pablo Casado ja ha iniciat la seva «volta a Espanya» amb la que preveu recórrer 6.000 quilòmetres en dues setmanes. «Estic desitjant sortir a la carretera per connectar amb les bases del partit», va dir, abans d'iniciar la seva visita a Lleó, Palència i Àvila. Avui es desplaçarà a Alacant, Elx, València i Castelló.