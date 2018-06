Els informes forenses confirmen que Gabriel va morir per asfíxia mecànica

Els informes forenses de caràcter toxicològic i sobre l'autòpsia del cos de Gabriel Cruz, el menor de vuit anys presumptament assassinat per Ana Julia Quezada el passat mes de febrer a la finca de Rodalquilar a Níjar (Almeria), on es va mantenir ocult el seu cos durant tretze dies revelen que el petit no va ingerir tòxics o medicaments que minvessin les seves capacitats, ja que la mort es va deure a una asfíxia mecànica. Així consta en el sumari instruït pel Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria, el secret del qual ha estat aixecat parcialment, el que ha possibilitat l'accés de les parts a les actuacions que, segons les proves practicades, descarten una possible relació entre la bossa d'ansiolítics trobada en el vehicle que conduïa l'autora confessa el dia de la seva detenció i el crim. Igualment, les anàlisis realitzades corroboren que les restes van romandre en tot moment enterrades.