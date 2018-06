Rivera pregunta a Sánchez quins impostos apujarà

El president de Ciutadans, Albert Rivera, vol que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, expliqui dimecres que ve al Congrés quins impostos vol apujar per compensar l'augment de despesa que comportaran les mesures que pensa dur a terme. Així consta a la pregunta que el líder de la formació taronja ha registrat al Congrés per dirigir-se per primera vegada al nou president del Govern en una sessió de control a la cambra baixa. Atès el compromís de Sánchez amb els objectius d'estabilitat pressupostària i l'augment de la despesa que suposarien partides com una millor pujada de les pensions o un pla d'erradicació de la pobresa infantil, Cs vol saber quins impostos s'apujaran.