Els membres de La Manada surten de les presons de Pamplona i Alcalá de Henares

Els cinc membres de La Manada que estaven tancats a les presons de Pamplona i Alcalá de Henares van abandonar ahir els centres penitenciaris. Cap a les sis de la tarda, José Ángel Prenda, Jesús Escudero i Ángel Boza van sortir de la presó de Pamplona amb diverses bosses i es van dirigir a tres vehicles que els esperaven a l'entrada de la presó, que es troba al nord de la capital navarresa. Una hora i mitja més tard van fer el mateix el militar Alfonso Jesús Cabezuelo i el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, que estaven al centre castrense d´Alcalá.

A Pamplona, un dels vehicles que va recollir els condemnats va fer una maniobra antireglamentària avançant sobre una línia contínua un altre cotxe i després va passar accelerant al costat del nombrós grup de periodistes que esperaven el moment de la sortida. Al lloc hi havia també un petit grup de persones que van increpar els membres de La Manada. Dues dones que van acudir a protestar per la posada en llibertat sota fiança dels condemnats es van queixar que no hi hagués una mobilització ciutadana més gran a les portes de la presó.

Una dotació de Policia Nacional va romandre a la zona en el moment de la sortida dels tres condemnats de la presó. Si decideixen traslladar-se a Sevilla, els tres membres de La Manada no podran travessar la Comunitat de Madrid per les mesures cautelars imposades per l'Audiència de Navarra.

Els membres de La Manada, condemnats a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual amb prevalença, han quedat en llibertat després de gairebé dos anys a la presó des que van ser detinguts el 7 de juliol del 2016.

L'acte de la Secció Segona de l'Audiència de Navarra pel qual es dicta la llibertat provisional es basa en què els magistrats no aprecien risc de fuga dels condemnats en haver-se reduït «notablement» a la sentència les penes que sol·licitaven les acusacions i en no apreciar tampoc risc de reiteració delictiva.

A l'acte, dictat per majoria de dos magistrats a un, s'assenyala que la presó provisional s'havia vinculat el 2017 a les altes penes sol·licitades per les acusacions i a la imminència de la celebració del judici oral, però considera que «aquestes raons han perdut notablement la força que, en el seu dia, van poder tenir».

Tant el Govern de Navarra com l'Ajuntament de Pamplona, ??que han exercit l'acusació popular en el judici, van anunciar que recorreran la llibertat provisional. De la mateixa manera, la Fiscalia recorrerà en súplica la interlocutòria de l'Audiència Provincial de Navarra.

A més de la fiança de 6.000 euros, la Secció Segona de l'Audiència de Navarra ha dictat diverses mesures cautelars per als cinc acusats. En concret, hauran de designar un domicili on puguin ser trobats, així com un telèfon de contacte, amb advertència expressa que en el cas de no ser localitzats a aquests domicilis immediatament s'expedirà la corresponent requisitòria.

A més, els condemnats hauran de comparèixer tots els dilluns, dimecres i divendres davant del jutjat de guàrdia de la seva residència i totes les vegades que siguin cridats per l'Audiència de Navarra, així com comunicar qualsevol canvi de domicili o telèfon.

També es fixa per a ells la prohibició de sortir del territori estatal sense autorització judicial, amb obligació de lliurar el passaport davant el tribunal dins dels quatre dies següents a la seva posada en llibertat, així com la prohibició d'obtenir-lo en el futur. De la mateixa manera, els imposa la prohibició d'entrar a la Comunitat de Madrid i de comunicar-se amb la víctima.