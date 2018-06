El Tribunal d'Estrasburg ignora les queixes de Breivik sobre l'empresonament

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va declarar «inadmissible» la denúncia presentada per Anders Breivik, condemnat per l'assassinat de 77 persones a Oslo i a l'illa d'Utoja el mes juliol de 2011, sobre les suposades condicions degradants i el tracte inhumà que rep a la presó. Breivik, que ha canviat el seu nom i ara es diu Fjotolf Hansen, va ser condemnat a 21 anys de presó per l'atac, el més greu registrat a Noruega des de la Segona Guerra Mundial. Breivik ja va impugnar les seves condicions de reclusió davant la Justícia noruega, però al març de 2017 un tribunal d'apel·lacions va rebutjar que el règim en què es troba, gairebé aïllat en una cel·la de tres habitacions, suposés una violació dels Drets Humans.

La cort d'Estrasburg va coincidir en aquesta anàlisi i va determinar que l'examen del cas «no ha revelat cap violació» de la Convenció Europea de Drets Humans. Per tant, considera que «la sol·licitud és inadmissible en ser manifestament infundada», segons un comunicat del tribunal. Esgotada la via judicial a Noruega, el terrorista d'extrema dreta va anunciar que recorreria a la cort europea. No obstant això, segons el tribunal d'Estrasburg, «no hi ha hagut violacions dels seus drets».