Admeten irregularitats en les convalidacions de matèries a Casado

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, va admetre davant la jutgessa d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, possibles «irregularitats» en les convalidacions de les assignatures del candidat a presidir el PP Pablo Casado a l'hora de cursar el màster de Dret Públic de l'Estat Autonòmic el 2008. Així ho va manifestar ahir durant la seva extensa compareixença com a testimoni davant la instructora, que investiga presumptes irregularitats en el màster de l'Institut de Dret Públic que va estudiar l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes a la URJC.

Casado va destacar que veu «molta casualitat» que les informacions sobre possibles irregularitats en les convalidacions d'assignatures del seu màster «sorgeixin» ara, quan ha decidit presentar-se com a candidat. «Em temo que els espanyols de bé entenen que a Espanya hi ha prou problemes com per estar pendent del que va passar fa 15 anys amb tres assignatures d'algú que no era ningú», va explicar.

Paral·lelament, continua el degoteig de càrrecs públics i personalitats del PP que van expressant en públic a qui donen suport en la carrera interna per la successió de Mariano Rajoy, a la vigília que s'iniciï la campanya entre els set aspirants de cara al dia de votació, el 5 de juliol.

De moment, cap territori està donant suport en bloc a un candidat; els suports es reparteixen entre uns i altres, encara que les cares més conegudes del PP avalen principalment tres candidats: María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría o Casado.

L'exdelegat del Govern espanyol a Catalunya Enric Millo va anunciar el seu suport a Sáenz de Santamaría: «És la persona que més coneix Catalunya». Millo va assenyalar que s'implicarà «plenament» per aconseguir la victòria de l'exvicepresidenta del Govern en els comicis interns al Partit Popular.