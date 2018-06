Condemnen a mort un clergue vinculat amb l'EI per un atemptat el 2016 a Indonèsia

Un tribunal d'Indonèsia ha condemnat a mort un clergue vinculat amb el grup terrorista Estat Islàmic per dirigir des de la presó diversos atacs mortals al país de majoria musulmana més gran del món. «El tribunal condemna a mort l'acusat», va afirmar el jutge Ahmad Zaini, que va afegir que el clergue Abdurrahman va ser declarat culpable per «accions terroristes». Aman Abdurrahman, de 46 anys, és considerat el líder ideològic de Jemaa Ansharut Daula (JAD), un grup de milicians vinculat amb l'Estat Islàmic a Indonèsia. La decisió judicial ha arribat en un moment en què Indonèsia està lluitant per aplacar l'auge dels grups de milicians inspirats en l'Estat Islàmic, amb l'aprovació al maig d'una llei antiterrorista més dura.

Abdurrahman es va inclinar fins a tocar amb el seu front el terra durant la lectura del veredicte però no va respondre a la pregunta del jutge sobre si vol recórrer la sentència. El clergue va ser condemnat per planejar un atac que va acabar amb la vida de quatre persones a Djakarta el 2016, a més dels quatre autors de l'atemptat. Abdurrahman també va ser declarat culpable d'estar darrere d'un atemptat suïcida que va acabar el 2017 amb la vida de tres policies a Djakarta.