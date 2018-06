Cospedal: "Si ETA no va acabar amb Espanya, no ho faran Puigdemont i Torra"

La candidata a presidir el Partit Popular i fins aquest divendres secretària general del partit, Maria Dolores de Cospedal, ha començat a Barcelona la campanya per substituir a Mariano Rajoy en el lideratge de la formació. I ho ha fet atacant als independentistes catalans i defensant la "unitat d'Espanya".

"Si els atacs d'ETA no van aconseguir acabar amb Espanya, no ho aconseguiran Puigdemont i Torra", ha dit Cospedal a la seu del partit davant un grup nombrós de militants i afiliats i acompanyada de la diputada Dolors Montserrat, portaveu de la campanya. Ha assegurat que no permetrà "de cap de les maneres" cap "truc" ni "estratègia" perquè Catalunya se separi d'Espanya.

En clau interna, assegura que el PP no més mou "per interessos personals", i ha demanat que de l'elecció del nou president o presidenta del partit no en quedin "ferides" o "fractures".