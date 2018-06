La Fiscalia crea una unitat per investigar els crims d'ETA sense resoldre

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha creat una nova unitat de coordinació per investigar els crims d'ETA i altres organitzacions terroristes que no s'han resolt, i ha acordat posar al capdavant de la mateixa el fiscal Marcelo Azcárraga. El fiscal de l'Audiència Nacional «reuneix els requisits professionals i humans necessaris per exercir amb total satisfacció i professionalitat» aquesta funció, reivindicada recentment per l'Associació Víctimes del Terrorisme (AVT). «La dissolució de la banda terrorista ETA, l'existència d'un clam social i jurídic per trobar la veritat i la necessitat de donar una satisfacció a les víctimes de tan execrables fets, ha portat la Fiscalia de l'Audiència Nacional a la creació d'aquesta important coordinació», establia la nota en la qual sol·licitaven col·laboració no només de tots els poders públics, sinó, especialment, el de les pròpies víctimes i el de les associacions.

La nota oficial també explicava que després del nomenament de la fiscal Dolores Delgado com a ministra de Justícia per part del president del Govern, Pedro Sánchez, serà el fins ara tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, qui la substitueixi com a Coordinadora de la Secció de Terrorisme.