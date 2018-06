El Govern anuncia un estudi «serè» del Codi Penal per protegir millor les dones

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va assegurar que l'Executiu no pot personar-se en el cas de La Manada per tractar-se d'un procediment judicial «amb les seves normes i les seves regles», encara que va avançar que es farà un estudi «serè» del Codi Penal per analitzar com donar resposta davant delictes contra la llibertat sexual.

Delgado va fer aquest aclariment després que la portaveu de l'Executiu, Isabel Celáa, anunciés en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el Govern estudia personar-se com a part en defensa de les víctimes d'aquests delictes. Ara bé, la ministra es va compromtre a dur a terme «un estudi serè» del Codi Penal «per analitzar la situació, veure què ha passat, per què ha passat i com es pot fer per donar una resposta a la societat, perquè la reclama», va dir.

Per part seva, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va instar a reformar el Codi Penal perquè no hi hagi distinció entre abús i agressió sexual. Iglesias va asseverar que la posada en llibertat «d'aquests cinc energúmens» és «una mala notícia» i va afegir contundent que «quan el dret no funciona potser el que t'has de plantejar és canviar el dret».

Per això, «des d'Units Podem proposarem una reforma del Codi Penal que plantegi que no hi hagi distinció entre abús i agressió sexual» atès que és «inacceptable» que la sentència que condemnava aquests cinc homes, «més enllà del vot particular que demanava la seva absolució, digués que el fet que cinc energúmens portin una noia a la que doblen en edat a un portal no implicava intimidació».

Paral·lelament, el portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando, va atribuir a la «lentitud» dels tribunals la posada en llibertat provisional dels membres de La Manada, i va indicar que «a la gent no se la pot tenir a la presó més del que marca la llei».

Hernando va recordar que al seu grup no li «agrada» la sentència que va ser dictada en el seu dia al voltant d'aquest cas. «Ens disgusta enormement», va insistir, deixant clar que no han canviat de postura.