La infanta Elena viatja a Ginebra per estar al costat de la seva germana

La infanta Elena ha estat el primer membre de la família reial a viatjar fins a Ginebra per estar al costat de la infanta Cristina, després del dur moment que està vivint amb l'ingrés a la presó del seu marit, Iñaki Urdangarin. Segons la Sexta, la filla gran dels Reis està acompanyant l'exduquessa de Palma en aquests durs moments. Elana de Borbó s'allotja en un hotel situat en un dels barris ginebrins més sofisticats, davant del riu Roine.

Pel que sembla, a més de la infanta Elena, al costat de la infanta Cristina podria estar Clara Liebaert Courtain, la mare de l'exduc de Palma, que ja ha passat els seus primers dies a la presó de Brieva (Àvila).

En un vídeo de la cadena de Atresmedia, on Elena porta una motxilla i el seu inseparable barret panameny, també es pot veure alguns dels fills de Cristina i Iñaki, com Juan, el més gran, i la petita Irene. Són alguns dels parents que, de moment, han viatjat a Suïssa per fer costat a la Infanta, per a qui, segons el seu advocat, Miquel Roca, l'empresonament del seu marit «està sent molt dur».

Paral·lelament, ahir es va divulgar que una de les primeres coses que va fer Iñaki Urdangarin a la seva entrada a la presó és preguntar pels oficis religiosos que se celebren al centre penitenciari. Pel que sembla, l'exduc de Palma està buscant molt suport en la religió en aquests moments. Urdangarin també va rebre informació que podrà rebre visites de familiars i amics els divendres, dissabtes i diumenges.