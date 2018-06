L'Eurogrup completa l'última revisió i posa fi a 8 anys de rescat a Grècia

Tsipras es va posar corbata per celebrar la fi del rescat.

Tsipras es va posar corbata per celebrar la fi del rescat. Costas Baltas/reuters

Els ministres d'Economia i Finances de l'Eurozona van tancar la quarta i última revisió del rescat de Grècia, que implica mesures per alleujar el deute públic, un nou desemborsament de 15.000 milions d'euros i posa fi a vuit anys de programes d'assistència a l'economia hel·lena. «Aquest ha estat un Eurogrup per recordar», va afirmar el president de l'Eurogrup, Mário Centeno, en la roda de premsa posterior a la reunió. «No és un moment banal, és un moment excepcional, un moment històric. La crisi s'acaba aquesta nit a Luxemburg», va celebrar el comissari d'Assumptes Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici.

D'aquesta forma, Grècia sortirà oficialment del rescat el proper 20 d'agost, després de rebre gairebé 300.000 milions d'euros des del 2010, any en què es va signar el primer rescat hel·lè. Només al tercer programa, Atenes haurà rebut 61.900 milions d'euros quan es completi l'últim pagament.

A més, els titulars de Finances de la zona euro han pactat un paquet de mesures per reestructurar el deute públic de Grècia, que a l'abril d'aquest any arribava al 178% del seu PIB. Aquest acord inclou una extensió de deu anys dels venciments dels préstecs i una moratòria també d'una dècada per començar a retornar-los.

El primer ministre de Grècia, Alexis Tsipras, va considerar que el seu país obre «una nova pàgina». «Hem tingut un acord històric pel qual el deute grec torna a ser viable», va afirmar Tsipras durant una trobada amb el president grec, Prokopis Pavlopoulos. «No significa que hàgim d'abandonar el camí prudent de l'equilibri fiscal i les reformes estructurals però sí que podem deixar els memoràndums i l'austeritat extrema», va afegir.

Tsipras encara ara amb optimisme un futur davant el qual fins i tot es permet bromejar. El primer ministre va prometre que es posaria corbata després de la fi del rescat i ho va complir.