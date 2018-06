Maduro triplicarà el salari mínim i el situarà en una xifra equivalent a un dòlar

El president veneçolà, Nicolás Maduro, va anunciar que triplicarà el salari mínim a Veneçuela fins a situar-lo en els tres milions de bolívars, equivalents a un dòlar, en un país on la inflació està desbocada -es calcula que la taxa va fregar el 2.700% el 2017-. La decisió, va afegir el mandatari, és un intent per contrarestar el que s'ha anomenat com una «guerra econòmica» per part d'opositors i empresaris per fer-lo fora del poder. «Els primers elements del programa econòmic inclouen la protecció de l'ingrés, per això decretaré l'augment del salari mínim a tres milions de bolívars», va assegurar el dirigent veneçolà durant un acte públic. Segons Maduro, la mesura -aplicable a totes les taules salarials- entrarà en vigor immediatament per fer front a la forta inflació que colpeja el país llatinoamericà.

El març passat, Maduro ja va posar en marxa un procés de reconversió monetària per treure tres zeros a la moneda nacional, el valor de la qual ha baixat molt com a efecte de la hiperinflació i la recessió econòmica que colpegen el país. Actualment, les cases de canvi de divises autoritzades paguen el dòlar nord-americà a un preu de 2,2 milions de bolívars per dòlar, molt per sobre del del Banc Central (BCV).