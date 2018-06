El ministre d'Exteriors rus rebrà l'assessor de seguretat de Trump

El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, té previst rebre la setmana que ve a Moscou l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que també es podria reunir amb el president de Rússia, Vladímir Putin, per parlar, entre altres qüestions , d'una hipotètica cimera amb el president dels Estats Units, Donald Trump. El Kremlin va confirmar que Bolton té previst viatjar la setmana que ve a Rússia, sense que de moment hi hagi detalls sobre les dates o l'agenda que mantindrà el principal assessor de seguretat nacional de Trump. L'agència RIA va anunciar que Lavrov preveu reunir-se amb Bolton. Un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, va confirmar que també es debat una reunió entre Putin i Bolton, encara que cap de les parts vol donar per fet que d'aquesta trobada hagi de sortir el compromís exprés per a una futura cimera entre presidents.