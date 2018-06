El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtonyc, va publicar una foto dels membres de La Manada a Twitter i un missatge en el qual diu que espera que a aquests «violadors» se'ls rebi com «es mereixen allà on vagin». Al tuit, Valtonyc, que està fugit d'Espanya per evitar complir la seva condemna de tres anys i mig de presó, assegura que no creu «en absolut en la justícia espanyola», però sí que creu en «la justícia poètica i en el poder popular».