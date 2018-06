VÍDEO | La perillosa maniobra de 'La Manada' al sortir de la presó

Els tres membres de 'La Manada' que estaven interns a la presó de Pamplona han abandonat aquest divendres la presó accelerant a tota velocitat a bord de dos vehicles que els estaven esperant a la porta del centre penitenciari.

Sobre les 18.00 hores, José Ángel Prenda, Jesús Escudero i Ángel Boza han sortit de la presó amb diversos paquets i s'han reunit amb els vehicles que els esperaven a l'entrada de la presó que es troba al nord de la capital navarresa.

Després d'uns instants, els dos vehicles han abandonat la zona a tota velocitat. Un d'ells ha fet una maniobra antireglamentària avançant sobre una línia contínua al primer cotxe i després ha passat accelerant i provocant diversos cops de motor al costat del nombrós grup de periodistes que esperaven el moment de la sortida.

Al lloc hi havia també un petit grup de persones que han increpat els membres de 'La Manada'. Dues dones que han acudit a protestar per la seva posada en llibertat s'han queixat que no hi hagués una mobilització ciutadana més gran a les portes de la presó.

Una dotació de Policia Nacional ha estat a la zona en els moment de la sortida dels tres condemnats de la presó.