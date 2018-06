Rescaten 550 persones al litoral espanyol

Els equips de Salvament Marítim van rescatar ahir més de 550 immigrants a bord de 21 pasteres en aigües del sud de Gran Canària, a l'estret de Gibraltar i al mar d'Alborán, segons han informat a Europa Press fonts d'aquest organisme dependent del Ministeri de Foment.

A primera hora del matí, Salvament Marítim rescatava una pastera que transportava un total de 129 immigrants subsaharians, tots en bon estat de salut, quan es trobava a una milla del sud de Gran Canària.

Per la seva banda, el nombre de persones rescatades a l'estret de Gibraltar era de 264 persones a primera hora de la tarda. Entre aquestes persones rescatades hi havia com a mínim 45 menors d'edat, que navegaven en setze pasteres i que van ser traslladades als ports gaditans de Tarifa, Algesires i Barbate.

Al mar d'Alborán, 149 persones més que viatjaven a bord de tres pasteres van ser rescatades pels equips de Salvament Marítim. El SAR Mastelero va assistir 36 persones d'una pastera i 55 d'una altra, mentre que la Guardamar Polimnia va rescatar 58 immigrants d'una tercera embarcació a la zona.

A aquests rescats al mar d'Alborán caldria sumar-hi el de 27 persones que van ser traslladades a Almeria, per la qual cosa, fins a la tarda, havien estat 176 les persones rescatades en aquestes aigües procedents de quatre pasteres.



Viatjant en piragua

Les últimes persones rescatades a l'Estret -en aquest cas, per la Salvamar Denébola - van ser dos immigrants que viatjaven en una piragua i que van traslladades al port d'Algesires.