Turquia afronta avui les eleccions més importants de l'era moderna

Els ciutadans de Turquia acudiran avui a les urnes per a unes eleccions parlamentàries i presidencials que es perfilen, sobretot aquestes últimes, com els comicis més importants de l'era moderna al país. Les eleccions, convocades anticipadament a l'abril pel president i favorit a revalidar el seu mandat, Recep Tayyip Erdogan, seran el tret de sortida a un sistema presidencialista aprovat per escàs marge en un referèndum celebrat el 2017. Aquest sistema atorga al president amplis poders i elimina la figura del primer ministre, fet que els crítics han considerat com un intent d'Erdogan d'acumular encara més poder a les seves mans en cas d'assolir la victòria en els comicis. De fet, la simple decisió d'avançar la data de la votació ha estat considerada com un intent del mandatari per capitalitzar l'èxit de l'ofensiva contra la milícia kurda Unitats de Protecció Popular (YPG).