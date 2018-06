Un conductor fuig després d'atropellar mortalment una menor a Mallorca

Una noia de 15 anys va morir de matinada a Mallorca com a conseqüència de les lesions que va patir en un atropellament per part d'un cotxe que va fugir. A causa de l'atropellament, la jove va patir politraumatismes severs i una aturada cardiorrespiratòria. Tot i que els serveis d'emergències li van aplicar a la menor maniobres de reanimació, no van poder fer res per salvar la seva vida i va acabar perdent la vida, segons va informar el 061.

L'atropellament es va produir a l'altura del número 117 de l'avinguda Miramar de Sa Ràpita, poc abans de les dues de la matinada.