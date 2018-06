La crisi migratòria divideix la UE

La cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, van coincidir a Brussel·les que s'ha de trobar «una solució europea» per fer front al repte migratori, encara que tots dos van destacar que aquesta solució no ha de passar necessàriament per un acord entre els Vint-i-vuit, sinó entre aquells països membres que «decideixin avançar junts».

«Sabem que al Consell Europeu, malauradament, no aconseguirem una solució completa per a la qüestió migratòria. Per això hi haurà acords bilaterals o trilaterals per veure com podem ajudar-nos els uns als altres, i no esperarem sempre els Vint-i-vuit Estats membres» per prendre decisions, sinó que «pensarem en què és important» per a cada país, va explicar Merkel a la seva arribada a la cimera sobre migració i asil, en la qual van participar altres quinze líders europeus.

Per la seva banda, el president francès va insistir que «la solució que hem d'aportar és europea i es construirà únicament sobre la cooperació entre els estats membres» de la UE, encara que alhora va reconèixerque aquesta solució pot ser «a Vint-i-vuit o entre diversos països que decideixin avançar junts».

En tot cas, tots dos van insistir que la trobada d'ahir era una «reunió de treball» per intercanviar posicions, i van recordar que la presa de decisions en matèria migratòria tindrà lloc en la propera cimera de caps d'Estat i de govern dels dies 28 i 29 de juny, aquest cop ja a Vint-i-vuit.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar que buscarà suports entre els socis comunitaris per «controlar millor» els fluxos migratoris, especialment al Mediterrani occidental, on les xifres d'arribades de migrants han augmentat en els últims mesos, a diferència de la resta de rutes com la del Mediterrani central (Itàlia) o oriental (Grècia).

Així mateix, Sánchez també va defensar la creació de «centres controlats» als països de la UE amb fronteres exteriors, alhora que va apel·lar a la seva voluntat de traslladar «una actitud constructiva i integradora» que reivindiqui la prevalença dels «valors europeus» i el respecte als drets humans.

A la seva arribada a la reunió informal, el primer ministre belga, Charles Michel, va defensar la necessitat de tenir controls «reals i estrictes» en les fronteres externes de la UE, així com d'«anar al fons dels detalls» sobre els centres de migrants i de reformar el reglament de Dublín per assegurar «solidaritat i responsabilitat» entre els socis europeus.

«Estem progressant, però hem de fer molt més. Estic content pel fet que cada vegada discutim més la part externa d'això. Fa un any discutíem principalment com hem de repartir el problema, però ara estem debatent com podem resoldre'l a través de cooperació amb països d'origen», va assenyalar el primer ministre danès, Lars Lokke Rasmussen.

El seu homòleg luxemburguès, Xavier Bettel, va destacar la importància de trobar «solucions comunes» per contenir els fluxos migratoris. «No hi ha una solució nacional i de moment tots els països estan intentant trobar una solució nacional. Aquesta no és l'Europa que vull, necessitem trobar solucions comunes perquè no es tracta d'un problema nacional, sinó europeu», va reivindicar.

Per part seva, el primer ministre de Malta, Joseph Muscat, va garantir que adoptarà una «ment oberta» en el debat i va demanar a la resta d'assistents que «adoptin la mateixa actitud». «No crec que sigui el moment per assenyalar ningú, la nostra gent ens mira per trobar solucions», va afirmar.