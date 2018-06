Erdogan, reelegit president turc sense necessitat de segona volta

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va obtenir un 52,9 per cent dels vots a les eleccions presidencials, de manera que va aconseguir revalidar el càrrec directament, sense necessitat d'una segona volta, en aconseguir més del 50% dels vots. Per darrere d'Erdogan es va situar el candidat del Partit Republicà del Poble (CHP), Muharrem Ince (30,6 per cent de vots), seguit de la candidata conservadora Meral Aksener (7,9 per cent), i del prokurd Selahattin Demirtas (7, 4 per cent). Els altres dos candidats no van superar l'1 per cent de vots.

Ahir també es van celebrar eleccions legislatives i el Partit Justícia i Desenvolupament d'Erdogan va ser el més votat amb un 44,2 per cent de suport, molt per davant del CHP (21,7 per cent ), el Partit del Moviment Nacionalista (MHP) aliat d'Erdogan (11,6 per cent), l'HDP (10,1 per cent) i del Partit Bé (9,8 per cent).

Fonts de l'AKP van expressar la seva satisfacció pel bon resultat del Partit del Moviment Nacionalista, aliat d'Erdogan, que garantiria així una majoria parlamentària i el suport del Legislatiu al mandatari. La participació a les presidencials va arribar al 87,1 per cent, mentre que a les legislatives es va situar en el 87,5 per cent.

Un portaveu del CHP, Bulent Tezcan, va criticar la cobertura dels resultats per part dels mitjans de comunicació estatals, als quals va acusar d'intentar manipular la percepció per desmoralitzar l'oposició a Erdogan i que s'aturés el recompte abans de finalitzar. Tezcan va explicar que el recompte dels interventors del CHP apuntava que Erdogan no superaria el 50 per cent de vots necessari per proclamar-se president en primera volta.

Organitzacions no governamentals i partits de l'oposició tenien mig milió d'interventors i observadors desplegats i van denunciar que els canvis en la legislació electoral i les denúncies de frau en el referèndum de 2017 fan sorgir ombres sobre els comicis.